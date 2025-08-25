Luis Fernando Camacho es trasladado a su audiencia

El gobernador salió del penal con un fuerte custodio policial encabezado por dos motocicletas policiales, dos camionetas policiales, un vehículo de Régimen Penitenciario donde se encontraba el gobernador y finalmente una ambulancia de bomberos.
25/08/2025 11:55
A las 11:41 el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho salió del penal de Chonchocoro en la ciudad de El Alto, rumbo a la audiencia presencial programada en la ciudad de La Paz para las 14:00.
El gobernador salió del penal con un fuerte custodio policial encabezada por dos motocicletas policiales, dos camionetas policiales, un vehículo de Régimen Penitenciario donde se encontraba el gobernador y finalmente una ambulancia de bomberos.
Se estima que el gobernador llegue en aproximadamente en una hora hasta el tribunal de justicia ubicado en la calle Yanacocha y Calle Potosí donde se realizará su audiencia en horas de la tarde.
Mire el video:
