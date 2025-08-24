Evo pide a su bancada preparar juicio de responsabilidades contra presidente Arce

El expresidente Evo Morales volvió a lanzar duras críticas contra el actual mandatario, Luis Arce, y esta vez pidió a la bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciar un juicio de responsabilidades en su contra.

Durante su programa dominical, Morales exhortó públicamente a los legisladores de su línea política a tomar acciones inmediatas.

“Nuestros diputados y senadores dignos, quiero que escuchen de nuestra bancada: Gladys Quispe, de senadores Lucho Flores, ya deberían preparar juicio de responsabilidades (contra Luis Arce), antes de que se vaya”, manifestó.

El exmandatario recordó que durante su trayectoria política fue él mismo quien impulsó procesos judiciales contra expresidentes responsables de hechos de violencia. “Todos los juicios de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada soy yo el que ha presentado cuando era diputado. Una masacre, juicio de responsabilidades; otra masacre, otro juicio”, subrayó.

En esa misma línea, Morales instruyó también a su bancada iniciar procesos penales contra actuales ministros a los que se les pueda comprobar actos de corrupción. “Segundo, presentar proceso a los corruptos, porque nuestras bancadas tienen moral, tienen autoridad. Presentar procesos penales a todos los ministros de los que tengan pruebas, presentar a la fiscalía para que investiguen por responsabilidad ante la patria”, enfatizó.

Mira la programación en Red Uno Play