Evo responsabiliza a Álvaro García Linera de “arruinar” candidatura de Andrónico

El expresidente Evo Morales lanzó duras críticas este domingo contra el exvicepresidente Álvaro García Linera y el dirigente Fernando Mallorga, a quienes acusó de haber “arruinado” la proyección política del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Durante su programa dominical, Morales aseguró que desde sectores internos se impulsó la idea de que Andrónico debía ser el “nuevo líder” en reemplazo suyo, con el argumento de que representaba una figura joven y profesional.

“El que arruinó a Andrónico, métanse a la cabeza, es Álvaro García y Fernando Mallorga. ¿Qué dijo García? Evo no es profesional, Andrónico es profesional; Evo es viejo, Andrónico joven, va a ser el nuevo presidente”, afirmó Morales.

El exmandatario también cuestionó decisiones pasadas de García Linera en la distribución de cargos, mencionando casos como el de la exministra Mariana Prado. “El García, por cuotear a la Mariana Prado propuesta por García y la Susana, chau, lo arruinó”, señaló.

Finalmente, Morales advirtió que, más allá de juventud o preparación académica, un verdadero candidato necesita demostrar coraje. “Yo digo: el candidato principal, al margen de tener fuerza, tiene que tener valentía. Si no tiene valentía, olvídate”, subrayó.

