Evistas presumen que Dorgathen salió del país; el arcismo lo niega

El diputado Héctor Arce, perteneciente al bloque evista del Movimiento al Socialismo (MAS), criticó duramente al Gobierno del presidente Luis Arce Catacora, al que calificó de “negligente y cómplice” por presuntamente permitir la fuga del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

“No lo van a pillar más a Dorgathen, con seguridad ya debe estar en Brasil o Paraguay, que es el refugio de esta empresa Botrading que opera allá. No está en Bolivia, ese es un dato que nos han pasado del grupo de Los Chamos, un grupo que ha funcionado como una organización criminal en YPFB”, declaró el legislador a los medios de comunicación.

Arce sostuvo que el Gobierno actuó con pasividad frente a las investigaciones por presuntas irregularidades en la estatal petrolera y advirtió que la falta de control permitió que el ejecutivo de YPFB “abandone el país sin dar la cara ante la justicia”.

En respuesta, el jefe de bancada de diputados del MAS, José Luis Flores Colquillo, desmintió las afirmaciones del diputado evista y aseguró que Dorgathen permanece en territorio nacional.

“Armin está en Bolivia, no necesita esconderse. Ha habido un exceso y un abuso de acción de la Fiscalía para que hagan este tipo de actos. Se ha podido demostrar, y los asesores han salido a explicar que la venta de gas a la Argentina o la exportación es legal y está bajo norma”, sostuvo Flores en conferencia de prensa.

El legislador oficialista agregó que Dorgathen se presentará ante la Fiscalía para aclarar su situación jurídica y recalcó que continúa ejerciendo el cargo de presidente de YPFB.

