Diez postulantes aspiran al cargo de Contralor General del Estado

La designación del Contralor General del Estado requiere el voto de más de dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa, según lo establece la Constitución Política del Estado.

Hans Franco

16/10/2025 13:18

La Paz

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) podría designar esta tarde al nuevo Contralor General del Estado, en una sesión convocada para las 14:00 horas por el presidente del Órgano Legislativo, David Choquehuanca.

Tras un proceso que se extendió por más de tres años, diez postulantes llegaron a la etapa final y están habilitados para la votación en el pleno. Ellos son:

  1. Roy Cecilio Ancasi Colque
  2. Benedicto Marcos Apaza Vargas
  3. Armando Arce Balcazar
  4. Edgar Luis Cayujra Barreto
  5. Ana María Chuquimia Quispe
  6. Edino Claudio Clavijo Ponce
  7. Carlos Javier Garrón
  8. Miguel Ángel Marañón Urquidi
  9. Sandra Quiroga Solano
  10. Alfredo Lorenzo Villca Cari

La designación del Contralor General del Estado requiere el voto de más de dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa, según lo establece la Constitución Política del Estado.

El proceso de selección inició el 22 de junio de 2022 con la aprobación de la normativa y convocatoria en el Parlamento, y avanzó por 13 etapas, hasta la publicación de la lista final de postulantes habilitados.

 

