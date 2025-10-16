Asamblea Legislativa busca designar esta tarde al Contralor General del Estado

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará esta tarde con el objetivo de designar al nuevo Contralor General del Estado, en cumplimiento de una tarea pendiente desde septiembre de 2022.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para las 14:00 horas de este jueves 16 de octubre, en el marco de la Décima Primera Sesión de Asamblea.

De acuerdo con el orden del día, la sesión contempla el tratamiento del Decreto Presidencial Nº 5460, de fecha 22 de septiembre de 2025, referido a la concesión de indulto, y posteriormente la designación de la Contralora o el Contralor General del Estado.

El proceso para la elección del titular de la Contraloría se encontraba postergado desde hace tres años. El trabajo inició el 22 de junio de 2022 con la aprobación de la normativa y la convocatoria correspondiente en el Parlamento. Desde entonces, se cumplieron 13 fases del proceso de selección, siendo la última la publicación de la lista de postulantes habilitados que pasaron a consideración del pleno de la ALP.

Con la sesión prevista para esta jornada, el Legislativo busca cerrar un proceso institucional clave para el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y control estatal, designando a la autoridad que encabezará la Contraloría General del Estado, entidad encargada de velar por la correcta administración de los recursos públicos del país.

