TEMAS DE HOY:
San Pedro Violencia accidente de tránsito

16ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Ministro Ruiz responde a Evo Morales: “Antes de pedir juicios, debería afrontar el que tiene pendiente”

La autoridad recordó además que el actual mandatario no tiene motivos para temer a procesos judiciales, puesto que, a diferencia de otros actores políticos, no tiene antecedentes de delitos graves.

Hans Franco

24/08/2025 16:45

Foto: Álvaro Ruiz, ministro de medio ambiente
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruiz, respondió este domingo a las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien planteó la apertura de un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce Catacora.

Ruiz lamentó la postura del exmandatario y sostuvo que Morales suele recurrir de manera reiterada a este tipo de demandas.

“El expresidente siempre ha pedido este tipo de cosas, lamentamos mucho, pero creo que antes de que él pida que hagan juicios, debería ir a afrontar el juicio pendiente que tiene”, afirmó Ruiz.

La autoridad recordó además que el actual mandatario no tiene motivos para temer a procesos judiciales, puesto que, a diferencia de otros actores políticos, no tiene antecedentes de delitos graves.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD