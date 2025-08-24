Ministro Ruiz responde a Evo Morales: “Antes de pedir juicios, debería afrontar el que tiene pendiente”

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruiz, respondió este domingo a las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien planteó la apertura de un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce Catacora.

Ruiz lamentó la postura del exmandatario y sostuvo que Morales suele recurrir de manera reiterada a este tipo de demandas.

“El expresidente siempre ha pedido este tipo de cosas, lamentamos mucho, pero creo que antes de que él pida que hagan juicios, debería ir a afrontar el juicio pendiente que tiene”, afirmó Ruiz.

La autoridad recordó además que el actual mandatario no tiene motivos para temer a procesos judiciales, puesto que, a diferencia de otros actores políticos, no tiene antecedentes de delitos graves.

