Equipo de Marco Pumari anuncia que solicitará suspender todas sus medidas cautelares

El equipo político de Marco Antonio Pumari informó este domingo que, tras la revisión del caso “Golpe de Estado I”, solicitará al Tribunal de Justicia de Potosí la suspensión de todas las medidas cautelares que pesan contra el exlíder cívico potosino.

El objetivo, señalaron, es que Pumari pueda reencontrarse con su familia y asumir su defensa en libertad.

Ricardo Ramos, miembro del equipo político de Pumari, explicó que la decisión será inmediata una vez se levanten las restricciones en el proceso que se sigue en La Paz.

“Esperamos que la justicia actúe de acuerdo a ley y, una vez se levanten las medidas cautelares por el caso Golpe de Estado I, inmediatamente vamos a activar la misma solicitud en Potosí para que, en el caso de la quema de la corte y delitos electorales, también puedan levantarse sus medidas cautelares y él pueda estar con su familia. Es por eso que vemos una luz al final del túnel”, declaró Ramos a la Red Uno.

El dirigente agregó que existe expectativa por la audiencia de control de plazos procedimentales, prevista para este lunes en La Paz. Confían en que este paso pueda allanar el camino para que Pumari retorne a su hogar en los próximos días.

“Esperamos con mucha esperanza que Marco pueda estar en horas de la noche en la sede de gobierno para que el día de mañana pueda concretarse la audiencia (…) Ojalá que los plazos procedimentales que ha puesto el Tribunal Supremo de Justicia para que puedan resolverse estas causas sean acatados por el Órgano Judicial”, afirmó Ramos.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play