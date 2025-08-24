“¿Dónde estaban cuando los inocentes eran encarcelados?”: Pumari cuestiona a Defensor del Pueblo

El exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari respondió con dureza al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, tras sus recientes declaraciones sobre la situación de las personas en detención preventiva en las cárceles del país.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), Pumari calificó de tardía la postura de Callisaya y cuestionó el papel de la Defensoría del Pueblo durante su detención, que ya supera los tres años y ocho meses, en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”.

“¡Sinvergüenzas! Son más de 3 años y 8 meses de mi secuestro por parte del Masismo del cual ustedes son parte!”, escribió Pumari.

“¿En qué momento reclamaron o denunciaron estas ilegalidades? ¿Dónde estuvieron cuando los inocentes eran encarcelados?”, agregó en su publicación.

Contexto de las declaraciones

Las críticas de Pumari surgen luego de que Callisaya expresara públicamente su preocupación por la alta cantidad de detenidos preventivos en Bolivia. Según datos oficiales compartidos por la Defensoría, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en el país no tienen sentencia, y muchos casos presentan plazos vencidos.

“Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, publicó Callisaya en sus redes.

El debate se reactivó tras la instrucción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien ordenó a los tribunales departamentales revisar en 24 horas las medidas cautelares de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Pumari sostiene que su detención responde a una persecución política, argumento que ha sostenido desde su aprehensión en 2021. El exlíder cívico considera que los recientes pronunciamientos institucionales no tienen peso si no se traducen en acciones concretas y reparación.

