Padre del niño fallecido tras presunto envenenamiento será convocado a declarar

Después de dos días de permanecer en terapia intensiva, este sábado se confirmó el fallecimiento del niño de 11 años que fue envenenado presuntamente por su madre, quien posteriormente se quitó la vida lanzándose desde el piso 12 de un edificio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Ortuño, informó que se están desarrollando las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido. “Estamos iniciando recién los primeros actos investigativos, al concluir los mismos vamos a tener la certeza de lo que ocurrió en el interior del condominio”, explicó.

Ortuño agregó que se tomarán declaraciones al padre del niño y a otros familiares, con el fin de establecer las circunstancias y los posibles móviles que llevaron a la mujer a tomar esa drástica decisión.

“Continuando con los actos investigativos, tenemos hasta el día de mañana para aproximarnos a la verdad histórica de los hechos”, sostuvo.

El padre del niño deberá declarar en calidad de testigo, mientras se aguarda un informe oficial más detallado en las próximas horas.

Recordemos que, el trágico hecho se produjo el pasado jueves, cuando el padre del menor llegó a su vivienda y lo encontró agonizando. De inmediato lo trasladó hasta una clínica privada, donde los médicos confirmaron que había ingerido una sustancia química altamente tóxica. Pese a los esfuerzos del personal médico, el menor no resistió y murió la tarde de este sábado.

La madre, identificada como la principal responsable, abandonó el domicilio poco después de lo ocurrido y se dirigió a un edificio de la ciudad, desde el cual se lanzó al vacío. Su deceso fue instantáneo.

Por ahora, la hipótesis principal apunta a que la madre hizo ingerir la sustancia al menor antes de salir del domicilio. La Policía y la Fiscalía continúan con la recolección de testimonios y pruebas.

Mira la programación en Red Uno Play