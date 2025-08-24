Trump choca con demócratas al amenazar con enviar la Guardia Nacional a Baltimore y otras ciudades

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con desplegar la Guardia Nacional en Baltimore, Maryland, tras haberlo hecho en Washington DC y Los Ángeles, en el marco de su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración.

En su plataforma Truth Social, Trump calificó a la ciudad como “fuera de control” y afirmó que, si el gobernador demócrata Wes Moore “necesita ayuda”, enviará tropas “para barrer rápidamente el crimen”.

Reacciones en Maryland

Las declaraciones intensificaron la disputa con Moore, quien criticó el envío de tropas a ciudades gobernadas por demócratas. El gobernador desafió a Trump a recorrer juntos las calles de Baltimore y lo acusó de usar “tácticas de miedo de los años 80”.

Trump respondió tachándolo de “desagradable” y amenazó con recortar fondos federales para reparar un puente derrumbado en Maryland. Moore replicó que la tasa de homicidios en el estado cayó más del 20% desde su llegada al cargo.

Más ciudades en la mira

El mandatario anunció que Chicago y Nueva York podrían ser las próximas ciudades en recibir a la Guardia Nacional. “Vamos a hacer nuestras ciudades muy, muy seguras”, declaró desde la Casa Blanca.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron el posible despliegue. Pritzker señaló que Chicago registró 573 homicidios en 2024, un 8% menos que el año anterior.

El operativo seguiría un patrón similar al de junio en Los Ángeles, donde se enviaron casi 5.000 efectivos de la Guardia Nacional y marines, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom.

Contexto político

La estrategia de Trump ha sido criticada como una maniobra para proyectar a los republicanos como el partido del “orden y la ley”, mientras que sus opositores lo acusan de usar tácticas de militarización con fines políticos.

El Pentágono no ha confirmado los planes de despliegue en Baltimore ni en Chicago.

