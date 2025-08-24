Imágenes difundidas en redes sociales, muestran los momentos de pánico que vivieron los habitantes de Bedford en Inglaterra, donde se observa como un globo aerostático descendió inesperadamente, sobre una calle angosta y rodeada de casas, vehículos y cables eléctricos.

Aparentemente el globo aerostático sufrió fallas en el aire, y el piloto al notar las dificultades que atraviesa, decidió aterrizar.

Los testigos del hecho señalaron que se vieron completamente alarmados ante este inusual aterrizaje, ya que, al tener fuego, el globo aerostático representaba un peligro para las casas y cables que se encontraban en el lugar.

Los lugareños se apresuraron a ayudar a agarrar la cuerda guía, permitiéndole al piloto aterrizar de forma segura.

Afortunadamente nadie resultó herido y los testigos calificaron la escena de "increíble", ya que nunca se vio un hecho similar, aunque no dejó de ser preocupante, por el peligro que representaba.

