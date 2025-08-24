Video: “El Torito”, el baile tradicional donde la mujer hace caer a su esposo de la pista

Un video se hizo viral en las últimas horas y generó miles de comentarios, en el mismo se observa como en el baile quien domina es la mujer, y quien también ocasiona que el varón caiga de la pista.

El baile se realiza durante la celebración de la Guelaguetza en Oaxaca, México, se trata de una antología de danzas tradicionales que resaltan la riqueza cultural de ese estado.

Uno de los momentos más llamativos de la interpretación de “El Torito”, es cuando la mujer tumba al varón, este baile combina ritmo, destreza y picardía.

En la puesta en escena, los bailarines demuestran que pueden mantenerse de pie, pese a ser tumbados por sus parejas, pero este baile es fruto de intensos ensayos previos, para evitar que las parejas salgan dañadas.

El video generó miles de reacciones de los internautas, y tras ser publicado fue viralizado de manera inmediata.

Mira la programación en Red Uno Play