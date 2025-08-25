Jabalí gigante es asesinado en operación de control ambiental en el interior de Mato Grosso, Brasil

En las últimas horas se conoció que un jabalí de aproximadamente 300 kilogramos fue sacrificado en Rio Brilhante, a unos 160 kilómetros de Campo Grande, Brasil.

El hecho se suscitó durante un operativo de control en una granja y llamó la atención debido al tamaño del animal.

Según refieren está práctica es permitida, por el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) desde el año 2013, mediante una instrucción reglamentaria que fue emitida por las autoridades.

Organizaciones animalistas cuestionaron el sacrificio y advirtieron que, más allá de ser considerado plaga, los jabalíes también tienen derecho a la vida.

