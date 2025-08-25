TEMAS DE HOY:
Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro

Internacional

Jabalí gigante es asesinado en operación de control ambiental en el interior de Mato Grosso, Brasil

Según las autoridades esta práctica está permitida desde 2013, ya que el animal se considera una plaga en Brasil.

Red Uno de Bolivia

24/08/2025 20:25

Foto: Campo Grande News
Brasil

En las últimas horas se conoció que un jabalí de aproximadamente 300 kilogramos fue sacrificado en Rio Brilhante, a unos 160 kilómetros de Campo Grande, Brasil.

El hecho se suscitó durante un operativo de control en una granja y llamó la atención debido al tamaño del animal.

Según refieren está práctica es permitida, por el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) desde el año 2013, mediante una instrucción reglamentaria que fue emitida por las autoridades.

Organizaciones animalistas cuestionaron el sacrificio y advirtieron que, más allá de ser considerado plaga, los jabalíes también tienen derecho a la vida.

 

