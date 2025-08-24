Maduro califica de "ilegal" el despliegue militar de EEUU frente a Venezuela

Nicolás Maduro reunió a las figuras más importantes de Venezuela, responsables del Gobierno y del Ejército, y frente a ellos denunció la presión que ejerce Estados Unidos contra su país.

El presidente venezolano, condenó el despliegue de tres buques de guerra de Estados Unidos frente a la costa venezolana, denunciando la medida como un intento "ilegal" de propiciar un cambio de régimen.

“Los que amenacen lo hacen con la intención de hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar es inmoral, criminal e ilegal”, manifestó Maduro.

Washington presentó esta acción como un esfuerzo contra el narcotráfico y endureció la presión sobre las voces críticas dentro del chavismo. La Casa Blanca asegura que usará “todo el poder” para frenar el tráfico de drogas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está decidido a usar “todo su poder” para frenar el tráfico de drogas desde Venezuela.

“El régimen de Nicolás Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Para esta Administración, Maduro es un narcotraficante, un líder fugitivo de este cartel”, dijo Leavitt.

