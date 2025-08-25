Susana Rivero fue elogiada por su presentación como Miley Cyrus

Fue el turno de la actriz Susana Rivero y la academia ‘La Fábrica’, y el equipo interpretó una canción en inglés, ‘Flowers’, de la reconocida artista Miley Cyrus, una presentación que impactó a todos.

El público ovacionó al equipo durante toda su presentación y los bailarines destacaron con la muestra de su técnica de baile.

La juez Gabriela Zegarra señaló que disfrutó mucho la presentación del equipo, “pensé que estaba viendo un videoclip de la canción, me divertí y me gustó mucho”.

Para la juez Elka Meyer, la propuesta del equipo fue bastante interesante, “fue diferente y me gustó mucho la onda disco, no sé si Miley baila así, pero yo la sentí cómoda, amena y con ganas, fue una buena propuesta y con actitud”, afirmó.

El juez Rodrigo Massa le pidió a Susana, sentirse más libre en el escenario, destacando que empezaron muy bien en la competencia, “yo me hubiera desmarcado un poco de lo que establecieron con el coach para agregar un poco más de libertad”, expresó.

En cambio, para Tito Larenti, la presentación de jóvenes bailarines fue impactante, y felicitó a la famosa por la actitud con la que afronta el nuevo desafío dentro del programa.

“A mí me gusta ver cuando hay jóvenes que realmente sienten con mucha pasión lo que hacen eso se nota, y ese es un punto muy fabuloso, ojalá que lo hagan muy bien, tienen una famosa que lo da todo”, afirmó Tito.

Para despedirse, Susana Rivero, mostró su alegría hacia las palabras de los jueces, “estoy luchando con mucho cariño”, y señaló que mejorarán sus presentaciones a lo largo de la competencia.

