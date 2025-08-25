“Sos la envidia de todos”; Rodrigo Giménez y ‘Fire Steps’ impresionaron interpretando a Ricky Martin

Fue el turno de Rodrigo Giménez y la academia ‘Fire Steps’, ellos llegaron con mucho ritmo al escenario de ‘La Gran Batalla’, interpretando la canción “Vente pa’ ca” del artista Ricky Martin.

La presentación del equipo contagió de mucha alegría a todo el público presente en el set y los jueces, quienes destacaron la energía de los bailarines, aunque también hicieron algunas observaciones.

La juez Gabriela Zegarra destacó la presentación del equipo, los felicitó y señaló que se trata de un grupo que “dará competencia” al resto de participantes.

Para Elka Meyer, la puesta en escena del equipo fue bastante buena, resaltó los trucos y la técnica demostrada dentro del escenario, “me agrada mucho su trabajo y siento que se hizo un buen trabajo”.

Por su parte, Rodrigo Massa, el famoso cuenta con mucho potencial para crecer dentro de la competencia, y lo comparó con una bomba atómica que los bailarines tienen que acompañar.

“Veo mucho potencial en ti, eres una bomba atómica en el escenario, chicos del equipo, los pasos deben ser de fuego, y acompañar la energía de Rodrigo”, afirmó Massa.

En tanto, para Tito Larenti, la presentación de Rodrigo pudo desbordar en energía, y considera que serpa un equipo bastante fuerte.

“Rodrigo tienes un potencial grande, bailas, se nota tu trabajo. tu disciplina y eso te va a llevar muy lejos”, afirmó Larenti.

El equipo agradeció las palabras de los jueces y señalaron que harán mejores presentaciones a lo largo de la competencia.

