Ornella Arredondo interpretó a Olga Tañón y los jueces le hicieron varias recomendaciones

Arrancó el programa en vivo de este domingo 24 de agosto y seis equipos se presentaron en el escenario de ‘La Gran Batalla’, el primero en salir al aire fue el de Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’, ellos interpretaron la canción ‘Así yo soy’ de la artista Olga Tañón.

La puesta en escena impresionó a todos, los jueces hicieron una dura evaluación del equipo y les hicieron algunas recomendaciones para que puedan mejorar en una próxima presentación.

Tito Larenti fue el más duro de los jueces al momento de evaluar la presentación del equipo, y observó que hubo una falta de coordinación entre la famosa y los bailarines.

“No pareciera que ella haya marcado los ensayos con el equipo, pareciera que el equipo lo montó por un lado y ella la pusieron como si fuera a último momento, ella por un lado y el equipo por otro, casi choca con los bailarines”, fue la observación de Larenti hacia la coach del equipo.

En tanto, para Gabriela Zegarra, la presentación fue bastante buena y llena de actitud al tratarse de la primera vez en el escenario.

“Se que los nervios a veces pueden traicionar un poco, me gustó la presentación en el tema de la actitud, el tema de la imitación es muy notorio, Ornella te divertiste, pero también juega la imitación y tiene que estar dominado, no se desanimen y a seguir trabajando”, expresó la juez.

Por su parte, el juez Rodrigo Massa, la energía del equipo fue bastante buena, pero recomendó al equipo enfocarse más en lo técnico y en mostrar más contacto con el público, mediante las cámaras.

Finalmente, Elka Meyer, destacó el uso de las técnicas del baile latino, aunque hubo algunos errores, les recomendó tener cuidado con los trucos entre los bailarines.

Ornella agradeció a los jueces y señaló que todavía les resta mucho por trabajar y así brindar un mejor espectáculo.

