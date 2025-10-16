Elba Terán arribó al aeropuerto de Viru Viru pasada las 23:30 de este miércoles y fue trasladada al penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde cumplirá una detención preventiva de 30 días.

La medida fue dispuesta tras su aprehensión el pasado 22 de septiembre en el trópico de Cochabamba, cuando fue sorprendida con 10 kilos de droga durante un operativo en Villa Tunari.

El arribo de Terán se dio bajo estricto resguardo policial. Cubriéndose el rostro al descender del avión, fue escoltada directamente por agentes antidroga que se encargaron del traslado hacia el centro penitenciario.

Elba Terán es hermana de Margarita Terán, exdirigente cocalera y figura cercana al expresidente Evo Morales.

