“Faltó interpretación”: Elka Meyer envió a eliminación al equipo de Alvinich

Al cierre de la ronda de presentaciones de ‘La Gran Batalla’, la juez Elka Meyer tuvo la difícil tarea de nominar a uno de los equipos a la gala de eliminación. Tras su evaluación, anunció que el equipo de Alvinich y la academia artística CCM debía enfrentarse al riesgo de salir del programa.

“Los equipos tienen que entender que debe existir un equilibrio entre el personaje, la interpretación y los bailarines; por eso son un equipo. En esta presentación hubo técnicas y pasos no muy adecuados”, explicó la juez al momento de dar su veredicto.

El equipo había interpretado el tema ‘Mi Mujer’ del artista Yomo, una propuesta cargada de entusiasmo, pero que —según coincidieron los jueces— no alcanzó el nivel de interpretación ni la precisión técnica esperadas.

De esta manera, Alvinich y la academia CCM deberán presentarse en la gala de eliminación del próximo domingo, donde buscarán permanecer en competencia.

Hasta el momento, también se encuentran en riesgo los equipos de Cisco Moreno y Ezequiel Serres. Este jueves se conocerán a los últimos nominados de la semana.

