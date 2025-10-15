Tres altos funcionarios de YPFB son citados a declarar en Yacuiba tras denuncia contra Dorgathen

Tres altos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron notificados este miércoles tras un allanamiento realizado en las oficinas de la estatal, ubicadas en la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz, en el marco de la investigación por delitos de exportación agravada y contrabando. La acción busca dar cumplimiento a la orden de aprehensión vigente contra Arming Dorgathen.

La comisión de fiscales, procedente de Yacuiba, Tarija, realizó las notificaciones de manera personal a tres funcionarios, entre ellos, al miembro del directorio de contratos, a la directora de Comercio Exterior y un tercero del que no se dio más datos; todos ellos deberán comparecer ante el Ministerio Público el viernes 17 de octubre, a las 9, 10 y 11 de la mañana, respectivamente, en la sede fiscal de Yacuiba.

“Son tres personas notificadas dependientes de aquí, de la empresa YPPFB”, indicó el fiscal Plata.

El fiscal a cargo, Jeison Plata, señaló que la orden de aprehensión contra Dorgathen continúa vigente y que este no se ha presentado de manera voluntaria.

“La resolución de aprehensión ha sido puesta en conocimiento de la Policía Boliviana y está pendiente su ejecución para que Dorgathen pueda comparecer ante la autoridad fiscal y asumir su defensa técnica”, explicó Plata.

Asimismo, Plata informó que el tipo penal calificado provisionalmente es la exportación agravada y el contrabando de exportación agravada , conforme al artículo 181 Nonies del Código Tributario. Durante el allanamiento, la comisión fiscal revisó documentos y recolectó elementos que forman parte de la investigación preliminar.

Hasta el momento, no se ha confirmado la ubicación de Dorgathen, ni si se presentará voluntariamente ante la justicia, mientras los funcionarios notificados deberán cumplir con la citación para colaborar con la investigación.

