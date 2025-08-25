“Hay dominio del escenario”; Así fue la presentación de Adry Vargas junto a ‘Idols Dance’

Otro de los equipos que se presentó por primera vez en el escenario de ‘La Gran Batalla’ fue el de Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, ellos interpretaron a una de las artistas más conocidas a nivel mundial como es Jennifer López con su canción “On The Floor”.

El equipo recibió buenas devoluciones de los jueces y tanto la famosa como la academia de baile se comprometieron a tomar en cuenta todas las recomendaciones para mejorar en su próxima presentación.

Para Gabriela Zegarra, la puesta en escena fue bastante buena pese a la existencia de algunos errores y los nervios “que se notaron”.

“Pese a algunas descoordinaciones que, si hubo, se notaron los nervios en ambos, pero en el tema de la imitación, lo hiciste muy bien, dominaste el escenario, en algunos momentos iban adelantados, pero en todo lo demás, me encantó, quedé encantada con los bailarines”, manifestó Zegarra.

Por su parte, para Elka Meyer, interpretar a Jennifer López, es bastante difícil, debido a la técnica de baile de la artista, sin embargo, la propuesta del equipo fue bastante buena, aunque, observó la existencia de pasos repetidos durante la coreografía.

En tanto para Rodrigo Massa, la fluidez de la presentación debe ser trabajada por todo el equipo, destacó la interpretación de la famosa que interpretó a JLO, y observó algunos errores, por lo que consideró que les hizo falta “ensayar”.

Para finalizar, Tito Larenti, destacó la existencia de varios y buenos elementos, “algo con lo que se debe trabajar”, y recomendó tomar atención en el tema de seguridad durante la presentación, observando también, que se notaron los nervios en el escenario.

Adry Vargas fue muy agradecida con los jueces, además expresó su felicidad por formar parte del mejor programa de producción nacional.

Mira la programación en Red Uno Play