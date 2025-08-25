TEMAS DE HOY:
Tres trabajadores sepultados Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro

14ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Me encanta verte”, fueron las palabras de Gabriela Zegarra para Ronald Valverde y su academia

El famoso junto a la academia ‘Royalty Crew’, interpretaron una canción de Diego Torres, una presentación con la que recibieron felicitaciones.

Silvia Sanchez

25/08/2025 0:00

Escuchar esta nota

La última presentación de la noche de este domingo, fue la de Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’, ellos interpretaron la canción “Mejor que ayer” del artista Diego Torres, una puesta en escena que gustó y emocionó.

El famoso y su equipo agradecieron a los jueces y al público por su apoyo y prometen ser uno de los mejores grupos de la temporada.

La evaluación de los jueces hacia el equipo fue bastante precisa, para Elka Meyer, el famoso y la academia de baile, transmitieron mucha emoción con su presentación, “me gustó mucho, me mostraron mucho con la canción, tienen un buen manejo del escenario, sigan adelante”, aseveró la juez.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue excelente, “me encanta verte en la pantalla, siento que les va a ir bien como equipo”, afirmó.

Por su parte, para Rodrigo Massa, el equipo del famoso realizó una excelente presentación, y solo hizo algunas recomendaciones para mejorar en el tema actoral en el momento de estar en el escenario.

Finalmente, Tito Larenti, observó uno de los errores que se produjeron durante la presentación, y destacó que no se notó la edad del famoso, “yo vi un chico joven bailando, hablando corporalmente, no vi una persona de edad, se te ve muy suelto, disfrutaste mucho, y fue una buena presentación, aunque hubo errores”, manifestó el juez.

Ronald agradeció a los jueces por sus devoluciones y se comprometió a seguir trabajando para brillar en la competencia y dejarlo todo en el escenario.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

00:30

Problemas y soluciones

01:00

El cartel de los sapos: el origen

03:00

Uno de película

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

00:30

Problemas y soluciones

01:00

El cartel de los sapos: el origen

03:00

Uno de película

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD