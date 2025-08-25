“Me encanta verte”, fueron las palabras de Gabriela Zegarra para Ronald Valverde y su academia

La última presentación de la noche de este domingo, fue la de Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’, ellos interpretaron la canción “Mejor que ayer” del artista Diego Torres, una puesta en escena que gustó y emocionó.

El famoso y su equipo agradecieron a los jueces y al público por su apoyo y prometen ser uno de los mejores grupos de la temporada.

La evaluación de los jueces hacia el equipo fue bastante precisa, para Elka Meyer, el famoso y la academia de baile, transmitieron mucha emoción con su presentación, “me gustó mucho, me mostraron mucho con la canción, tienen un buen manejo del escenario, sigan adelante”, aseveró la juez.

Para Gabriela Zegarra, la presentación fue excelente, “me encanta verte en la pantalla, siento que les va a ir bien como equipo”, afirmó.

Por su parte, para Rodrigo Massa, el equipo del famoso realizó una excelente presentación, y solo hizo algunas recomendaciones para mejorar en el tema actoral en el momento de estar en el escenario.

Finalmente, Tito Larenti, observó uno de los errores que se produjeron durante la presentación, y destacó que no se notó la edad del famoso, “yo vi un chico joven bailando, hablando corporalmente, no vi una persona de edad, se te ve muy suelto, disfrutaste mucho, y fue una buena presentación, aunque hubo errores”, manifestó el juez.

Ronald agradeció a los jueces por sus devoluciones y se comprometió a seguir trabajando para brillar en la competencia y dejarlo todo en el escenario.

