Eugenia Redin conmovió al público con su dedicatoria, pero dividió opiniones entre los jueces

“No forcemos la emoción”, dijo Tito Larenti, marcando diferencia con el resto del jurado.
16/10/2025 22:42
Escuchar esta nota
Durante la gala de dedicatorias de La Gran Batalla, Eugenia Redin junto a la academia Power Dance se adueñaron del escenario con una interpretación llena de nostalgia y sentimiento.
El equipo presentó la canción “Un ángel llora”, de Annete Moreno, una dedicatoria muy especial que la famosa realizó a su madre, lo que generó un ambiente cargado de emoción entre los presentes.
La puesta en escena fue recibida con aplausos y elogios por parte de la mayoría de los jueces, quienes destacaron la conexión emocional y la sensibilidad de la interpretación. Sin embargo, no todos coincidieron.
El juez Tito Larenti fue el único en expresar su desacuerdo, señalando que la presentación no logró transmitirle la emoción esperada:
“Están dedicando tiempo y se nota, pero falló el lip sync y hubo errores. Les ganó la emoción, y eso les jugó en contra. No forcemos la emoción, no llegué a ver a la cantante”, comentó.
Por su parte, Elka Meyer valoró la autenticidad del número y destacó la fuerza del sentimiento mostrado por el equipo:
“Me gustó la propuesta. A veces el sentimiento pesa más que la puesta en escena. Hubo algunos detalles técnicos, pero lo que vale es la emoción, y eso lo rescato mucho”.
En tanto, Gabriela Zegarra también elogió la interpretación y el mensaje transmitido:
“Se sintió el ambiente que quisieron crear con la canción. Sí hay cosas por corregir, pero la conexión emocional estuvo presente”.
Finalmente, Rodrigo Massa reconoció la intensidad de la actuación y la entrega de Eugenia:
“En lo actoral fue impecable. Eugenia, solo te recomendaría jugar un poco más con las miradas hacia la cámara. A mí sí me convencieron”.
Visiblemente emocionada, Eugenia Redin agradeció las palabras del jurado y afirmó que su objetivo era reflejar el amor y la gratitud hacia su madre.
“Quisimos mostrar mucho sentimiento en el escenario, y nos quedamos con todo lo que el jurado nos dijo para seguir mejorando”, expresó al cierre.
A continuación, puedes revivir este momento del programa:
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55