La gran batalla

Eugenia Redin conmovió al público con su dedicatoria, pero dividió opiniones entre los jueces

“No forcemos la emoción”, dijo Tito Larenti, marcando diferencia con el resto del jurado.

Silvia Sanchez

16/10/2025 22:42

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Durante la gala de dedicatorias de La Gran Batalla, Eugenia Redin junto a la academia Power Dance se adueñaron del escenario con una interpretación llena de nostalgia y sentimiento.
El equipo presentó la canción “Un ángel llora”, de Annete Moreno, una dedicatoria muy especial que la famosa realizó a su madre, lo que generó un ambiente cargado de emoción entre los presentes.

La puesta en escena fue recibida con aplausos y elogios por parte de la mayoría de los jueces, quienes destacaron la conexión emocional y la sensibilidad de la interpretación. Sin embargo, no todos coincidieron.

El juez Tito Larenti fue el único en expresar su desacuerdo, señalando que la presentación no logró transmitirle la emoción esperada:

“Están dedicando tiempo y se nota, pero falló el lip sync y hubo errores. Les ganó la emoción, y eso les jugó en contra. No forcemos la emoción, no llegué a ver a la cantante”, comentó.

Por su parte, Elka Meyer valoró la autenticidad del número y destacó la fuerza del sentimiento mostrado por el equipo:

“Me gustó la propuesta. A veces el sentimiento pesa más que la puesta en escena. Hubo algunos detalles técnicos, pero lo que vale es la emoción, y eso lo rescato mucho”.

En tanto, Gabriela Zegarra también elogió la interpretación y el mensaje transmitido:

“Se sintió el ambiente que quisieron crear con la canción. Sí hay cosas por corregir, pero la conexión emocional estuvo presente”.

Finalmente, Rodrigo Massa reconoció la intensidad de la actuación y la entrega de Eugenia:

“En lo actoral fue impecable. Eugenia, solo te recomendaría jugar un poco más con las miradas hacia la cámara. A mí sí me convencieron”.

Visiblemente emocionada, Eugenia Redin agradeció las palabras del jurado y afirmó que su objetivo era reflejar el amor y la gratitud hacia su madre.

“Quisimos mostrar mucho sentimiento en el escenario, y nos quedamos con todo lo que el jurado nos dijo para seguir mejorando”, expresó al cierre.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

