Eugenia Redin conmovió al público con su dedicatoria, pero dividió opiniones entre los jueces

Durante la gala de dedicatorias de La Gran Batalla, Eugenia Redin junto a la academia Power Dance se adueñaron del escenario con una interpretación llena de nostalgia y sentimiento.

El equipo presentó la canción “Un ángel llora”, de Annete Moreno, una dedicatoria muy especial que la famosa realizó a su madre, lo que generó un ambiente cargado de emoción entre los presentes.

La puesta en escena fue recibida con aplausos y elogios por parte de la mayoría de los jueces, quienes destacaron la conexión emocional y la sensibilidad de la interpretación. Sin embargo, no todos coincidieron.

El juez Tito Larenti fue el único en expresar su desacuerdo, señalando que la presentación no logró transmitirle la emoción esperada:

“Están dedicando tiempo y se nota, pero falló el lip sync y hubo errores. Les ganó la emoción, y eso les jugó en contra. No forcemos la emoción, no llegué a ver a la cantante”, comentó.

Por su parte, Elka Meyer valoró la autenticidad del número y destacó la fuerza del sentimiento mostrado por el equipo:

“Me gustó la propuesta. A veces el sentimiento pesa más que la puesta en escena. Hubo algunos detalles técnicos, pero lo que vale es la emoción, y eso lo rescato mucho”.

En tanto, Gabriela Zegarra también elogió la interpretación y el mensaje transmitido:

“Se sintió el ambiente que quisieron crear con la canción. Sí hay cosas por corregir, pero la conexión emocional estuvo presente”.

Finalmente, Rodrigo Massa reconoció la intensidad de la actuación y la entrega de Eugenia:

“En lo actoral fue impecable. Eugenia, solo te recomendaría jugar un poco más con las miradas hacia la cámara. A mí sí me convencieron”.

Visiblemente emocionada, Eugenia Redin agradeció las palabras del jurado y afirmó que su objetivo era reflejar el amor y la gratitud hacia su madre.

“Quisimos mostrar mucho sentimiento en el escenario, y nos quedamos con todo lo que el jurado nos dijo para seguir mejorando”, expresó al cierre.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play