En la última gala de dedicatorias de La Gran Batalla, tres equipos llegaron al escenario más grande de la televisión boliviana para compartir coreografías cargadas de emoción y sentimiento.

El primero en presentarse fue Rodrigo Giménez, junto a la academia Fire Steps, quienes interpretaron la emblemática canción “La Patria” de Juan Enrique Jurado, una puesta en escena dedicada a Bolivia.

El grupo vistió los colores rojo, amarillo y verde, transmitiendo un profundo fervor cívico que emocionó al público y a los jueces, quienes destacaron la energía y el simbolismo de la presentación.

El juez Rodrigo Massa elogió el nivel de creatividad y dificultad del número:

“A estas alturas de la competencia es difícil hacer algo que no se haya visto antes, y hoy lograron una propuesta diferente, con presencia escénica, inteligencia y una canción nada fácil. Excelente actuación”, destacó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la actuación y la conexión entre los bailarines:

“Me gustó lo que hicieron. Hubo mucha actuación, no solo del famoso sino de todos. Jugaron con varios elementos y fue bastante interesante”.

La jueza Elka Meyer también valoró la interpretación del tema patrio:

“Es una canción difícil, pero supieron contar una historia con pasos bien pensados y adecuados”.

Sin embargo, Tito Larenti tuvo una visión diferente. Señaló que observó cierta descoordinación en el grupo y que algunas expresiones se sintieron forzadas:

“Faltó emoción genuina, hubo partes que se notaron un poco forzadas”, opinó.

Al finalizar, el equipo se mostró visiblemente conmovido. Entre lágrimas, Rodrigo Giménez agradeció al público boliviano por el cariño recibido y expresó su orgullo de poder rendir homenaje a su país de acogida.

