Tras voto nominal Asamblea define designar Contralor General del Estado

Tras el voto nominal, 66 legisladores aprobaron continuar con el tratamiento de designar al nuevo Contralor General del Estado. Hubo 61 votos de rechazo. Ahora la Asamblea Legislativa designará al nuevo contralor de una preselección de 10 postulantes que fueron seleccionados por la comisión mixta de planificación. En la sesión se encuentran 129 diputados y senadores

El proceso para la elección del titular de la Contraloría se encontraba postergado desde hace tres años. El trabajo inició el 22 de junio de 2022 con la aprobación de la normativa y la convocatoria correspondiente en el Parlamento. Desde entonces, se cumplieron 13 fases del proceso de selección, siendo la última la publicación de la lista de postulantes habilitados que pasaron a consideración del pleno de la ALP.

El Legislativo buscaba cerrar un proceso institucional clave para el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y control estatal, designando a la autoridad que encabezaría la Contraloría General del Estado, entidad encargada de velar por la correcta administración de los recursos públicos del país.

Mira la programación en Red Uno Play