TEMAS DE HOY:
avasallamiento de tierras YPFB mujer aprehendida

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Asamblea aprueba indulto para privados de libertad con penas hasta 15 años

El beneficio no será aplicable a personas sentenciadas por delitos graves como genocidio, terrorismo, asesinato, feminicidio, trata de personas, tráfico de armas, delitos financieros, corrupción, violencia sexual o violencia contra mujeres y niños.

Hans Franco

16/10/2025 20:04

Foto: Asamblea aprueba decreto de “Concesión de indulto”
La Paz

Escuchar esta nota

La Asamblea Legislativa aprobó por más de dos tercios el Decreto Presidencial N° 5460, emitido por el presidente Luis Arce, de “Concesión de indulto”.  La norma tiene como objetivo conceder indulto a personas privadas de libertad con penas no mayores a 15 años, que cumplan con los requisitos establecidos.

El decreto, promulgado el 22 de septiembre de 2025, establece un marco normativo preciso para la aplicación del indulto, orientado a promover la reinserción social y reducir la sobrepoblación carcelaria en el país.

Requisitos para acceder al indulto:

Condenas de hasta 10 años: No se requiere haber cumplido parte de la pena.

Condenas de hasta 12 años: Se debe haber cumplido al menos un tercio de la condena.

Condenas de hasta 15 años: Se exige haber cumplido al menos la mitad de la condena.

Exclusiones:

El beneficio no será aplicable a personas sentenciadas por delitos graves como genocidio, terrorismo, asesinato, feminicidio, trata de personas, tráfico de armas, delitos financieros, corrupción, violencia sexual o violencia contra mujeres y niños.

Tampoco alcanzará a reincidentes ni a quienes hayan sido beneficiados con amnistía o indulto en los últimos cinco años.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD