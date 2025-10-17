El beneficio no será aplicable a personas sentenciadas por delitos graves como genocidio, terrorismo, asesinato, feminicidio, trata de personas, tráfico de armas, delitos financieros, corrupción, violencia sexual o violencia contra mujeres y niños.
16/10/2025 20:04
La Asamblea Legislativa aprobó por más de dos tercios el Decreto Presidencial N° 5460, emitido por el presidente Luis Arce, de “Concesión de indulto”. La norma tiene como objetivo conceder indulto a personas privadas de libertad con penas no mayores a 15 años, que cumplan con los requisitos establecidos.
El decreto, promulgado el 22 de septiembre de 2025, establece un marco normativo preciso para la aplicación del indulto, orientado a promover la reinserción social y reducir la sobrepoblación carcelaria en el país.
Requisitos para acceder al indulto:
Condenas de hasta 10 años: No se requiere haber cumplido parte de la pena.
Condenas de hasta 12 años: Se debe haber cumplido al menos un tercio de la condena.
Condenas de hasta 15 años: Se exige haber cumplido al menos la mitad de la condena.
Exclusiones:
El beneficio no será aplicable a personas sentenciadas por delitos graves como genocidio, terrorismo, asesinato, feminicidio, trata de personas, tráfico de armas, delitos financieros, corrupción, violencia sexual o violencia contra mujeres y niños.
Tampoco alcanzará a reincidentes ni a quienes hayan sido beneficiados con amnistía o indulto en los últimos cinco años.
