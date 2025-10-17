TEMAS DE HOY:
Comunidad

Bomberos de la Policía rescatan a un perrito afectado por humo durante incendio en vivienda

Los bomberos brindaron primeros auxilios al can afectado por el humo y lograron estabilizarlo con éxito tras el incendio.

Naira Menacho

16/10/2025 22:07

Escuchar esta nota

Con la convicción de servir y proteger, efectivos de los Bomberos de la Policía acudieron a un llamado de auxilio de una familia cuya vivienda se estaba incendiando.

Al llegar al lugar, se realizó de manera oportuna el rescate de un can doméstico que se encontraba en estado delicado por inhalación de humo.

Los efectivos, sin pensarlo dos veces, procedieron a brindar los primeros auxilios al animal, logrando estabilizarlo de manera rápida, eficaz y eficiente, obteniendo resultados positivos en su recuperación.

El incidente dejó únicamente daños materiales, gracias a la intervención de los vecinos que colaboraron entre todos para mitigar el riesgo en la zona.

