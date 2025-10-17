Con la convicción de servir y proteger, efectivos de los Bomberos de la Policía acudieron a un llamado de auxilio de una familia cuya vivienda se estaba incendiando.

Al llegar al lugar, se realizó de manera oportuna el rescate de un can doméstico que se encontraba en estado delicado por inhalación de humo.

Los efectivos, sin pensarlo dos veces, procedieron a brindar los primeros auxilios al animal, logrando estabilizarlo de manera rápida, eficaz y eficiente, obteniendo resultados positivos en su recuperación.

El incidente dejó únicamente daños materiales, gracias a la intervención de los vecinos que colaboraron entre todos para mitigar el riesgo en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play