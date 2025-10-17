“Dono mis cejas”: un regalo para mujeres que vencieron el cáncer

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, un spa en Santa Cruz impulsa la campaña “Dono mis cejas”, una iniciativa solidaria que ofrece micropigmentación de cejas gratuita a mujeres que han superado esta enfermedad.

La pérdida de cabello y cejas como efecto secundario de la quimioterapia no solo impacta la apariencia física, sino también las emociones y la identidad de quienes atraviesan este proceso.

“Le realizamos sus cejas de micropigmentación pelo a pelo a estas mujeres que en el proceso de la quimioterapia van perdiendo el cabello y las cejas”, explicó la encargada de la campaña. Esta técnica ayuda a restaurar la imagen de las sobrevivientes y les devuelve parte de la seguridad perdida.

Una de las beneficiarias relató con emoción su experiencia: “Fue muy difícil, no le deseo a nadie este trayecto. El que no lo vive no lo siente, pero gracias a Dios aquí estoy de pie”.

También compartió cómo el proceso afectó su vida social: “Compraba pelucas porque yo no quería que me vean así. No quería salir porque la gente te mira como si fueras algo raro”.

Octubre, conocido mundialmente como el mes rosa, busca crear conciencia sobre el cáncer con mayor mortalidad entre las mujeres: el cáncer de mama.

