TEMAS DE HOY:
Adolescente muerto hombre en estado de putrefacción Atraco millonario

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

Karol G debuta como ‘ángel’ y deslumbra en el icónico desfile de Victoria’s Secret

El famoso desfile, que año tras año reúne a modelos, artistas y celebridades para presentar su nueva colección, vio a la Bichota deslumbrar a la audiencia.

Milen Saavedra

16/10/2025 21:43

Karol G debuta como ‘ángel’ y deslumbra en el icónico desfile de Victoria’s Secret
Estados Unidos

Escuchar esta nota

La superestrella colombiana Karol G sigue conquistando escenarios internacionales. Este miércoles, la cantante no solo llevó su música al desfile de Victoria’s Secret, el evento más importante de la famosa marca de lencería, sino que también tuvo el honor de lucir las icónicas alas, convirtiéndose oficialmente en un "ángel" de la marca.

El famoso desfile, que año tras año reúne a modelos, artistas y celebridades para presentar su nueva colección, vio a la Bichota deslumbrar a la audiencia.

Karol G apareció en la pasarela con un vibrante atuendo de encaje rojo, a tono con la iluminación sensual y enérgica del segmento. La artista, originaria de Medellín, interpretó éxitos como "Ivonny Bonita" y "Latina Foreva", dos de los temas más representativos de su álbum Tropicoqueta, lanzado hace tres meses. La cantante compartió el escenario con figuras reconocidas de la moda como Bella Hadid y la modelo emergente Valentina Castro, también colombiana.

 

 

Cerrando con alas icónicas

El momento cumbre de su participación llegó cuando, tras una breve pausa, la estrella del reggaetón fue elegida para cerrar su segmento del desfile.

Karol G reapareció en la pasarela luciendo sus propias alas, uno de los símbolos más icónicos y exclusivos, históricamente reservados para los "ángeles" de Victoria’s Secret, un grupo élite que ha incluido a modelos de la talla de Gisele Bündchen y Adriana Lima.

La cantante no tardó en celebrar el hito en sus redes sociales, compartiendo la emocionante noticia con sus seguidores en Instagram con la descripción: “Oficialmente un angelito de Victoria’s Secret”. Con esta aparición, Karol G no solo representó la música latina en uno de los escenarios más mediáticos del mundo de la moda, sino que también se unió a la selecta lista de celebridades en portar el codiciado símbolo alado de la marca.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD