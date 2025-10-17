Red Uno recuerda a su audiencia que solo difunde información en su sitio y cuentas oficiales

Red Uno de Bolivia alerta a su audiencia sobre la circulación de contenido falso y con desinformación que está siendo publicado por personas inescrupulosas utilizando el nombre y características de esta red televisiva.

Así, enfatizamos que solo difundimos nuestros contenidos a través de nuestra página web y redes sociales oficiales y verificadas.

Como indica el comunicado publicado en nuestras plataformas: "La Red Uno de Bolivia informa que personas inescrupulosas y malintencionadas están publicando contenido falso y con desinformación usando el nombre y las características de reduno.com.bo".

Por ello, se hace un llamado a la población a la cautela. Red Uno recuerda a su audiencia que solo publica su información en:

Su página web oficial: reduno.com.bo

Sus plataformas digitales oficiales y verificadas (identificadas con sus insignias de verificación en plataformas como YouTube, Facebook, y TikTok).

¡No se deje engañar por páginas falsas o desinformación! Consulte siempre la información en los canales oficiales de Red Uno para garantizar la veracidad de las noticias.

