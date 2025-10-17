El Alto: camión grúa provoca choque múltiple y deja una mujer herida

El jefe de la División Accidentes de Tránsito de El Alto, coronel Boris Loayza, informó este jueves sobre un accidente de tránsito ocurrido en la zona San Roque, donde un camión tipo grúa colisionó contra dos vehículos, dejando como saldo una mujer herida.

De acuerdo con el reporte policial, el camión grúa habría presentado un desperfecto mecánico, lo que ocasionó que impactara en la parte posterior de un vehículo en movimiento, que a su vez chocó contra una camioneta estacionada.

“El conductor del vehículo tipo grúa alega que el motorizado había sufrido un desperfecto mecánico; todo eso está en base a la investigación”, explicó el coronel Loayza.

Como consecuencia del hecho, una mujer que se encontraba a bordo de uno de los vehículos resultó herida y fue trasladada a un centro médico.

“Tenemos una persona herida, la cual está recibiendo atención médica; se encuentra estable y, en el transcurso de las siguientes horas, será dada de alta. Los dos conductores se encuentran en calidad de arrestados. Estamos determinando, de manera técnica, las causas del hecho”, añadió la autoridad.

La División Accidentes de Tránsito continúa con las investigaciones para establecer las responsabilidades y determinar si el fallo mecánico fue la causa principal del accidente.

