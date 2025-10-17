El subcomandante de la Policía Departamental de La Paz, coronel Willy Paz, informó este jueves sobre el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en la zona Limanipata, en la ciudad de La Paz.

El levantamiento legal del cuerpo se realizó la noche del miércoles, alrededor de las 19:30 horas, tras el aviso de los vecinos del sector. Según el informe preliminar, se trata de un hombre de aproximadamente 40 años, cuya data de muerte sería de unos 20 días, ya que el cuerpo presentaba signos de putrefacción cadavérica.

“Queremos informar sobre la existencia de un cadáver el día de ayer, a las 19:30 aproximadamente, en la zona Achachicala, exclusivamente en la zona Limanipata, donde se procedió al levantamiento legal de un cadáver de una persona de 40 años aproximadamente”, informó Paz.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas, donde se realizará la autopsia médico legal para determinar las causas exactas del fallecimiento.

“De acuerdo con la intervención policial, su data de muerte es de 20 días y ya se encuentra con signos de putrefacción cadavérica”, precisó la autoridad.

Según los pobladores del lugar, se trata de una persona de aproximadamente 40 años, de tez morena y cabello negro. La Policía pidió a los familiares que puedan acercarse a reconocer el cuerpo, que fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrió una investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte y no descarta ninguna hipótesis.

“La Felcc inició la investigación y, en las próximas horas, con seguridad vamos a identificar a esta persona”, agregó Paz.

