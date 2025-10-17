“Lo arrastró el río”: hallan a menor desaparecido en Teoponte tras 3 días de búsqueda

El subcomandante de la Policía Departamental de La Paz, coronel Willy Paz, informó este jueves sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 14 años que fue arrastrado por la corriente del río en la población de Teoponte, ubicada al norte del departamento de La Paz.

Paz informó que el hecho ocurrió el domingo pasado, cuando el menor se encontraba bañándose en el río y fue arrastrado por la fuerza del caudal.

“Debemos informar sobre la recuperación del cuerpo sin vida de un menor de 14 años que, el día domingo, en la población de Teoponte, en circunstancias en que se estaba bañando en el río, lamentablemente fue arrastrado por la corriente”, señaló la autoridad policial.

Tras varios días de búsqueda, el cuerpo fue encontrado el miércoles a las 11:30, a unos 10 kilómetros del lugar del incidente, en el puerto de Mayaya.

“El día de ayer, a las 11:30, personal policial de la Jefatura de Teoponte se trasladó hasta el municipio de Mayaya, específicamente al puerto de Mayaya, donde, con ayuda de otras instituciones, se procedió al rescate del cuerpo, que lamentablemente estaba sin vida”, agregó Paz.

Los familiares del menor se hicieron presentes en el lugar y se opusieron a la realización de la autopsia médico legal, por lo que el cuerpo fue entregado en el centro de salud de Mayaya para su retiro.

“El río lo habría arrastrado aproximadamente unos 10 kilómetros desde Teoponte hasta la población de Mayaya. Los familiares se hicieron presentes y se opusieron a la autopsia médico legal”, precisó el jefe policial.

Finalmente, la Policía emitió una recomendación a la población del norte paceño de no acercarse a los ríos, ya que el aumento del caudal ha provocado varios hechos similares en los últimos días.

“Se recomienda a la población no acudir a los ríos para bañarse o transitar cerca de sus orillas, ya que las crecidas representan un alto riesgo. No es el único caso registrado en los últimos días”, advirtió Paz.

