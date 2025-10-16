TEMAS DE HOY:
Internacional

Video: Padre olvida a su hijo adolescente en autopista rusa y recorre 14 km sin notarlo

Según el video difundido en redes sociales, el incidente ocurrió después de que el vehículo se detuviera para que el padre preguntara por una dirección.

Red Uno de Bolivia

16/10/2025 10:44

Rusia

Un sorprendente caso de descuido parental fue captado por cámaras de seguridad en una autopista rusa, donde un padre continuó su viaje durante aproximadamente 14 kilómetros sin darse cuenta de que había dejado atrás a su hijo adolescente.

Según el video difundido, el incidente ocurrió después de que el vehículo se detuviera para que el padre preguntara por una dirección. En un momento de distracción, el hijo se bajó del auto y, al parecer, el padre reanudó la marcha sin percatarse de que el joven no había vuelto a subir.

Las imágenes muestran al adolescente, visiblemente desorientado y sin un teléfono móvil para contactar a su familia, caminando solo en la oscuridad de la autopista. Afortunadamente, el joven logró llegar a pie a una caseta de peaje cercana.

El personal de la caseta, al notar la situación, brindó ayuda inmediata al chico, comunicándose con las autoridades. Momentos después, el padre regresó a buscarlo tras finalmente darse cuenta de la ausencia de su hijo. Afortunadamente, el joven se encuentra sano y salvo.

Vea el video:

 

 

