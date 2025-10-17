Llegó la última gala de dedicatorias en La Gran Batalla, y esta noche tres equipos se presentarán en el escenario más grande de la televisión boliviana para transmitir emoción y sentimiento a través de una canción dedicada a un ser muy especial.

Durante toda la semana, los competidores compartieron presentaciones cargadas de historias personales y temas que tocaron el corazón del público. En esta jornada, buscarán mantener esa conexión emocional y asegurar su paso a la siguiente etapa de la competencia.

Esta noche en el escenario de “La Gran Batalla”:

Erika Valencia y la Academia Dazan Company Panteras Eugenia y la Academia Power Dance Rodrigo Giménez y la Academia Fire Steps

Como en cada gala, uno de los jueces tendrá la difícil tarea de nominar a un equipo a eliminación. En esta ocasión, la responsabilidad recaerá en Gabriela Zegarra, ya que los demás jurados ya cumplieron con su turno durante la semana.

Hasta el momento, los equipos de Cisco Moreno, Ezequiel Serres y Alvinich se encuentran en riesgo de eliminación. Famosos y bailarines se preparan para defender su lugar y mantenerse en competencia en la próxima gala del domingo.

Foto Red Uno

