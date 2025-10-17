Gobierno de Perú declarará estado de emergencia a Lima Metropolitana

El primer ministro del Gobierno de José Jerí, Ernesto Álvarez, anunció que Lima será declarada en estado de emergencia y que el gabinete permanecerá en sesión permanente para coordinar las medidas correspondientes. Las disposiciones fueron comunicadas durante la reciente conferencia de prensa encabezada por el premier y se producen tras la manifestación ciudadana del pasado 15 de octubre, en contra del gobierno y el Congreso, que dejó 120 heridos y causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

"La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial. Por eso no la hemos hecho hasta ahora. (…) Estos días vamos a trabajar para que haya un paquete completo de medidas concretas. Las vamos a anunciar para que cada uno pueda discutirlas y se anunciaran en las próximas horas", declaró el primer ministro.

Del mismo modo, no descartó imponer otras medidas, como un toque de queda: “No lo descarto, pero tendría que demostrarse, por parte del especialista que lo proponga, cuál es su efectividad real, considerando que la criminalidad ya no responde a la nocturnidad que, según la criminología, era propia de los delincuentes más avezados (…)", apuntó.

La imposición de un estado de emergencia llama a la suspensión el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. De esta manera, la medida permitiría detenciones arbitrarias, entre otras acciones en contra de los derechos humanos, según lo publicado en La República.

