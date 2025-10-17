En Oruro, habilitan horarios especiales para capacitar a jurados electorales

Con el objetivo de capacitar a las juradas y los jurados electorales que no pudieron asistir a las sesiones de capacitación, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro habilitó cinco horarios especiales en su Centro Permanente de Capacitación, ubicado en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro.

La medida busca facilitar la formación de quienes, por distintos motivos, no lograron participar en las fechas programadas. Según informó el presidente del TED Oruro, Iver Pereira Vásquez, las capacitaciones se desarrollan en cinco turnos: 08:30, 10:30, 14:30, 16:30 y a partir de las 18:30, hasta el sábado.

“Entendemos las diversas realidades que enfrentan los jurados electorales, muchos de los cuales se encontraban fuera de la ciudad. Por ello, hacemos un llamado para que asistan a capacitarse y así cumplan su rol fundamental en el resguardo del voto ciudadano”, manifestó la autoridad electoral.

El Centro Permanente de Capacitación, ubicado en la calle Murguía, entre 6 de octubre y Soria Galvarro, fue habilitado desde la última semana de septiembre. Además de atender a los jurados electorales rezagados, el espacio también ha servido para el refuerzo formativo de notarios electorales. De esta manera, el TED Oruro reafirma su compromiso institucional con la transparencia y la participación ciudadana en el proceso electoral.

Mira la programación en Red Uno Play