Así será la agenda electoral y los horarios clave para la segunda vuelta

La jornada electoral se iniciará oficialmente este domingo 19 de octubre a las 07:00 de la mañana con un acto inaugural organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su oficina central de la ciudad de La Paz (Plaza Abaroa), evento que marcará el arranque formal del proceso de votación en todo el país.

El acto contará con la presencia de observadores internacionales, representantes de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), así como embajadores y delegaciones de organismos de cooperación internacional, cuya participación, según el TSE, “reforzará la transparencia y credibilidad del proceso electoral”.

A partir de las 08:00, se abrirán las 34.000 mesas de sufragio distribuidas en todo el territorio nacional y en el exterior, iniciando de manera simultánea la votación en el país. Cada mesa funcionará durante ocho horas continuas, hasta las 16:00, hora prevista para el cierre de urnas. El TSE aclaró que todos los ciudadanos que se encuentren en fila, a esa hora, podrán ejercer su derecho al voto, garantizando el pleno cumplimiento de sus derechos políticos.

El único documento válido para sufragar será la cédula de identidad en formato físico. No se aceptarán versiones digitales, pero sí se permitirá el uso de cédulas vencidas hasta con un año de antigüedad.

En cuanto a la difusión de resultados, el Tribunal Supremo Electoral informó que a las 20:00 horas se prevé anunciar los resultados preliminares mediante el sistema de conteo rápido SIREPRE, con lo cual se conocerá al candidato ganador de la segunda vuelta electoral.

Posteriormente, el cómputo oficial se realizará en los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs), sobre la base de las actas originales remitidas desde los distintos recintos de votación. Según estimaciones del TSE, los resultados finales podrían ser oficializados en un plazo de 72 horas.

Mira la programación en Red Uno Play