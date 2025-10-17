¡La mejor de la noche! Erika Valencia conmovió con una poderosa interpretación de Alejandra Guzmán

La última gala de dedicatorias de La Gran Batalla cerró con pura emoción. Erika Valencia y la academia Dazan Company Panteras se apoderaron del escenario con una interpretación llena de amor y sensibilidad: “Yo te esperaba” de Alejandra Guzmán, una canción que la famosa dedicó a su hija.

Desde el primer momento, Erika y su equipo lograron transmitir ternura, emoción y conexión, provocando lágrimas en varios de los presentes, incluidos los jueces.

La juez Gabriela Zegarra, visiblemente emocionada, destacó la profundidad del mensaje y la capacidad del equipo para reflejar el sentimiento de una madre que espera a su bebé.

Por su parte, Tito Larenti fue contundente:

“A esto me refería, no hay desborde, hay actuación, hay interpretación. Erika, el crecimiento que tienes es único, lo mejor de la noche”, expresó.

Rodrigo Massa también elogió la puesta en escena y la calificó como un verdadero “cortometraje musical”:

“Contaron la historia de forma impecable, el lip sync fue excelente”, señaló.

Finalmente, Elka Meyer reconoció la inteligencia del trabajo grupal y felicitó la conexión entre los bailarines y la famosa:

“Fue una propuesta muy bien ensamblada, sigan por ese camino”, recomendó.

Emocionada, Erika Valencia agradeció el cariño y reconocimiento, dedicando el momento a su hija y a su equipo:

“Ellos ensayan cada día con el corazón, este trabajo es de todos”.

Una noche cargada de arte, amor y emoción… ¡y una presentación que quedará grabada como una de las más memorables de La Gran Batalla!

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play