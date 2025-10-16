TSJ despliega 836 jueces electorales para garantizar la segunda vuelta

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, confirmó que 836 jueces electorales serán desplegados en todo el país para garantizar el desarrollo transparente y oportuno de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre.

“Hemos desplazado jueces que, en esta etapa, se convierten en jueces electorales y se ponen al servicio de la población para atender y resolver delitos electorales como instancia correspondiente”, explicó Saucedo.

El titular del TSJ informó que cada magistrado del Tribunal Supremo coordinará con los presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia para fortalecer el seguimiento y control del proceso electoral en sus respectivas jurisdicciones, garantizando una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Saucedo destacó que durante este proceso ningún juez ni vocal entorpeció el calendario electoral, lo que refleja el compromiso institucional del Órgano Judicial con la democracia y el servicio a la ciudadanía.

“Que nuestras autoridades presentes en todo el país puedan asumir ese compromiso por la democracia”, sostuvo, al reiterar que la labor de los jueces electorales tiene como propósito asegurar la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana en el sistema judicial durante el proceso electoral.

El presidente del TSJ reafirmó finalmente que el Órgano Judicial continuará trabajando con independencia, responsabilidad y compromiso democrático para contribuir al normal desarrollo de las elecciones en todo el territorio nacional.

Con información de ABI.

