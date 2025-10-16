TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Quiénes se beneficiarán con la Ley de diferimiento de créditos?

La ley tiene como objetivo proteger a los prestatarios de créditos destinados a vivienda social y a las micro y pequeñas unidades económicas, mediante la suspensión temporal de embargos, remates, desalojos y ejecuciones judiciales vinculadas a estos créditos.

Hans Franco

16/10/2025 10:41

Foto: ¿Quiénes se beneficiarán con ley de diferimiento de créditos?
La Paz

La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó y ahora se espera la promulgación del Órgano Ejecutivo, del Proyecto de Ley PL-547/24, denominado “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos Otorgados para Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”.

La ley tiene como objetivo proteger a los prestatarios de créditos destinados a vivienda social y a las micro y pequeñas unidades económicas, mediante la suspensión temporal de embargos, remates, desalojos y ejecuciones judiciales vinculadas a estos créditos.

De acuerdo con el artículo 2, la suspensión de estos procesos será de seis meses a partir de la promulgación de la ley, periodo durante el cual las entidades financieras y de arrendamiento financiero deberán diferir automáticamente el pago de las cuotas de los créditos mencionados, incluyendo capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos.

Asimismo, el artículo 4 establece que los prestatarios que deseen continuar con el pago de sus obligaciones podrán hacerlo mediante los mecanismos habilitados por las entidades financieras.

Por otra parte, el artículo 5 garantiza la conservación de las condiciones originales de los créditos, evitando el incremento de tasas de interés, la aplicación de sanciones, o el cobro de intereses acumulados durante el periodo de suspensión. Tampoco se permitirá la modificación de los términos o coberturas de las pólizas que amparan la garantía de los créditos.

El proyecto de ley busca aliviar la presión financiera sobre las familias de bajos recursos y los pequeños emprendedores, que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias en el actual contexto económico.

Mire la ley sancionada por la Asamblea Legislativa: 

