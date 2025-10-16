Armin Dorgathen se pronuncia y solicita declarar en Santa Cruz

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, reapareció públicamente a través de un memorial presentado ante el juez que investiga el caso “Botrading”, en el que solicita prestar su declaración en la ciudad de Santa Cruz, argumentando que es su lugar de residencia y que enfrenta problemas de salud que le impiden desplazarse.

“Señor juez, a los fines de evitar situaciones de indefensión y de persecución indebida, solicito respetuosamente se ordene que mi declaración sea presentada en la ciudad de Santa Cruz, lugar donde tengo mi domicilio real”, señala el documento presentado por Dorgathen.

En su solicitud, el titular de la estatal petrolera pidió al juez tomar en cuenta su estado de salud, el cual, según explico, le impide trasladarse de una ciudad a otra.

“Además de lo expuesto, solicito considere que estoy con padecimiento de salud que impide trasladarme de una ciudad a otra. En razón de lo expuesto, solicito se autorice y se ordene mi declaración en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, expresa el memorial.

Dorgathen fundamentó su petición en el respeto a las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación.

“La presente petición la realizo porque su autoridad es el contralor de las garantías constitucionales de quienes nos encontramos sujetos a una investigación. En calidad de garante de mis derechos fundamentales pido se ordene que la declaración sea prestada en Santa Cruz”, concluye el escrito.

El presidente de YPFB es investigado dentro del caso Botrading, proceso que indaga presuntas irregularidades en operaciones comerciales vinculadas a la estatal petrolera. Con este memorial, Dorgathen busca participar del proceso judicial sin trasladarse a otra jurisdicción, alegando su derecho a la defensa y a la salud.

Recordar que se emitió una orden de aprehensión contra el presidente de la estatal petrolera.

