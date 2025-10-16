Gobierno dice que no oculta combustible e intenta abastecer estaciones de servicio

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó este jueves que exista cualquier intento de ocultar combustibles en el país y aseguró que la provisión de gasolina y diésel está garantizada, luego de que se registraran filas en algunos surtidores en los últimos días.

“No hay ninguna acción de ocultar el combustible (…) no vamos a ocultar que se pueda visitar las unidades de almacenamiento”, afirmó el ministro Montenegro, al destacar que se han realizado los pagos correspondientes para la importación de gasolina y diésel, productos que ya se están distribuyendo a los puntos de venta en todo el territorio nacional.

La autoridad subrayó que el proceso de abastecimiento se encuentra en curso y que las cisternas con combustibles están arribando a las distintas regiones del país.

“Se han hecho pagos para la importación de gasolina y diésel que están llegando a los surtidores del país”, sostuvo.

Asimismo, recordó que el ministro de Hidrocarburos informó recientemente que la provisión de gasolina alcanza el 100%, y que se están redoblando esfuerzos para aumentar el suministro en los próximos días.

“De hecho, en gasolina, estaba anunciando el ministro de Hidrocarburos, ya hay una provisión al 100% y se hará un esfuerzo para dotar de más gasolina a los surtidores”, puntualizó.

