La investigación por el asesinato de Néstor Cruz Zambrano, el chofer hallado sin vida bajo un puente en el municipio de Tiraque, suma nuevos elementos. Una de las personas aprehendidas dentro del caso negó rotundamente tener relación con el crimen y afirmó que únicamente compró el vehículo que pertenecía a la víctima.

“Yo no tengo nada que ver en la muerte de ese señor. Solo compré el minibús en 19 mil dólares, tengo todos los papeles”, declaró la mujer mientras estaba en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo.

La detenida indicó que la transacción se realizó en la localidad de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, y que desconocía el origen ilícito del motorizado. Sin embargo, la Policía sostiene que tanto ella como el hombre aprehendido junto a ella podrían estar involucrados en el asesinato y el robo del vehículo tipo Trufi que pertenecía a Cruz.

El chofer, de 60 años, había salido de su casa realizar un servicio de transporte con su minibús, pero nunca regresó. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida bajo un puente en Tiraque.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron un vehículo tipo Noah, que sería propiedad de uno de los sospechosos. La Policía continúa con las pesquisas para determinar el grado de participación de ambos detenidos y dar con los demás implicados en el crimen.

Mira la programación en Red Uno Play