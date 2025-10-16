TEMAS DE HOY:
Policial

“Yo solo compré el vehículo”: Acusada niega implicación en crimen de chofer hallado bajo un puente

Una mujer y un hombre fueron detenidos por el asesinato del chofer Néstor Cruz Zambrano, hallado sin vida bajo un puente en Tiraque. La acusada asegura ser inocente y sostiene que solo compró el minibús de la víctima por 19 mil dólares en el Trópico de Cochabamba.

Ligia Portillo

16/10/2025 14:18

“Yo solo compré el vehículo”: mujer aprehendida niega estar implicada en el asesinato de Néstor Cruz. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La investigación por el asesinato de Néstor Cruz Zambrano, el chofer hallado sin vida bajo un puente en el municipio de Tiraque, suma nuevos elementos. Una de las personas aprehendidas dentro del caso negó rotundamente tener relación con el crimen y afirmó que únicamente compró el vehículo que pertenecía a la víctima.

Yo no tengo nada que ver en la muerte de ese señor. Solo compré el minibús en 19 mil dólares, tengo todos los papeles”, declaró la mujer mientras estaba en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo.

La detenida indicó que la transacción se realizó en la localidad de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba, y que desconocía el origen ilícito del motorizado. Sin embargo, la Policía sostiene que tanto ella como el hombre aprehendido junto a ella podrían estar involucrados en el asesinato y el robo del vehículo tipo Trufi que pertenecía a Cruz.

El chofer, de 60 años, había salido de su casa realizar un servicio de transporte con su minibús, pero nunca regresó. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida bajo un puente en Tiraque.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron un vehículo tipo Noah, que sería propiedad de uno de los sospechosos. La Policía continúa con las pesquisas para determinar el grado de participación de ambos detenidos y dar con los demás implicados en el crimen.

 

