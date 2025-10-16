TEMAS DE HOY:
Atropelló a tres personas y su abogada afirma que estaba "cansado de hacer fila por combustible"

“Se durmió un instante” y terminó atropellando a tres personas en La Paz, una de las cuales perdió la vida. Según la abogada del conductor, él se encontraba cansado por haber hecho largas filas para cargar combustible.

Jhovana Cahuasa

16/10/2025 11:10

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Estela Quintana, abogada del chofer que la pasada jornada atropelló a tres personas en la zona Chasquipampa de La Paz, ocasionando la muerte de una de ellas, aseguró que su defendido estaba cansado después de permanecer por dos días haciendo fila para cargar combustible.

Según la abogada, la persona que perdió la vida es de tercera edad. Su hija también resultó herida y su estado de salud es grave; se encuentra internada en un hospital.

De acuerdo con la defensa del conductor, el atropello no fue intencional y lo atribuyen al cansancio extremo y al desvelo.

“Él indica que se encontraba cansado por haber hecho fila por más de dos días para poder cargar combustible y que debía cumplir con su trabajo”, afirmó Quintana.

La Unidad de Tránsito señaló que se cumplirá con el proceso legal correspondiente, manteniendo la aprehensión del conductor y continuando con las investigaciones para esclarecer el hecho.

 

