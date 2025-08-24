TEMAS DE HOY:
Internacional

Perú cierra 88 puertos por fuertes marejadas en el Pacífico; un marinero murió en Puerto Pimentel

La Marina de Guerra informó que un guardia marino cayó al mar y falleció en Puerto Pimentel. El cierre afecta la pesca y actividades deportivas.

AFP

24/08/2025 19:48

Perú cierra 88 puertos por marejadas; un marinero murió en el oleaje.

El gobierno de Perú cerró este domingo 88 de sus 122 puertos debido a las fuertes marejadas registradas en el litoral, provocadas por vientos intensos asociados al anticiclón del Pacífico Sur. El fenómeno dejó un marinero fallecido, informó la Marina de Guerra.

La medida implica la suspensión de toda actividad pesquera, comercial y deportiva, con el fin de reducir el riesgo de accidentes.

La víctima

El guardia marino perdió la vida en Puerto Pimentel, a 780 kilómetros al norte de Lima, luego de que cayera al mar desde una lancha patrullera debido al fuerte oleaje. Su cuerpo fue hallado a un kilómetro del litoral.

“El guardia marino cayó de la unidad por el intenso oleaje encontrándose su cuerpo sin vida”, señaló la Marina en un comunicado.

Alerta en el litoral

El capitán de fragata Enrique Varea, director de Oceanografía de la Marina, explicó que el cierre podría incrementarse si la magnitud del oleaje continúa.

“Tenemos 88 puertos cerrados de 122, lo que hace ver que el impacto del oleaje en las costas peruanas es considerable”, dijo al canal N de televisión.

Según el pronóstico, el oleaje disminuirá de fuerte a moderado en los próximos días hasta volver a la normalidad.

Impacto climático

El fenómeno también causó descenso de temperaturas y tormentas de arena en Pisco y Paracas, donde el viento alcanzó los 63 km/h, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

El anticiclón del Pacífico Sur es un sistema de alta presión atmosférica formado por una masa de aire frío, estable y seco frente a las costas de Perú y el norte de Chile, que provoca intensos vientos y oleaje anómalo.

Tanto Perú como Chile ya habían sido golpeados por fuertes marejadas a fines de 2024 y en enero pasado.

