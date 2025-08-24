¡No lo vas a creer! Autogol insólito en el fútbol boliviano (VIDEO VIRAL)

Independiente Petrolero vivió un momento insólito durante su partido ante Real Oruro por la fecha 18 del fútbol boliviano. El defensor Emerson Velásquez intentó un pase hacia atrás para el portero Elder Araúz, pero este se encontraba fuera de la portería, lo que provocó que el balón terminara en el fondo del arco y significara el 1-0 a favor del equipo local.

La acción, que se convirtió rápidamente en el centro de atención, fue catalogada por algunos usuarios en redes sociales como “insólita”, mientras que otros consideraron que se trató de un accidente desafortunado.

Este error marcó el desarrollo del encuentro, generando comentarios y debates entre aficionados sobre la responsabilidad del defensor y la situación del arquero. El gol inesperado destacó como el momento más comentado del compromiso de la fecha 18 del torneo boliviano.

