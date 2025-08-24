TEMAS DE HOY:
Marco Pumari Tres trabajadores sepultados Deslizamiento de tierra en Teoponte

14ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡No lo vas a creer! Autogol insólito en el fútbol boliviano (VIDEO VIRAL)

Un error en la salida del equipo capitalino permitió que el local Real Oruro se adelante en el marcador y desate reacciones en redes sociales. 

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 18:49

Emerson Velásquez lamentándose luego del error garrafal. Foto: Internet.
Oruro, Bolivia.

Escuchar esta nota

Independiente Petrolero vivió un momento insólito durante su partido ante Real Oruro por la fecha 18 del fútbol boliviano. El defensor Emerson Velásquez intentó un pase hacia atrás para el portero Elder Araúz, pero este se encontraba fuera de la portería, lo que provocó que el balón terminara en el fondo del arco y significara el 1-0 a favor del equipo local.

La acción, que se convirtió rápidamente en el centro de atención, fue catalogada por algunos usuarios en redes sociales como “insólita”, mientras que otros consideraron que se trató de un accidente desafortunado.

Este error marcó el desarrollo del encuentro, generando comentarios y debates entre aficionados sobre la responsabilidad del defensor y la situación del arquero. El gol inesperado destacó como el momento más comentado del compromiso de la fecha 18 del torneo boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD