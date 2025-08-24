“Descansa en paz, Marcos”: Mushuc Runa llora la partida de su jugador tras trágico accidente

El Mushuc Runa, equipo de la primera división del fútbol ecuatoriano, expresó públicamente su pesar por la muerte de Marcos Olmedo, jugador que perdió la vida este domingo en un accidente de carretera. A través de sus redes sociales, la institución compartió un mensaje de condolencia acompañado de una imagen en memoria del futbolista.

En la publicación, el club destacó su tristeza por la partida del mediocampista ofensivo, enviando un mensaje de solidaridad a los familiares y seres queridos en este difícil momento. Olmedo había llegado a la plantilla esta temporada como uno de los refuerzos, pero el destino le impidió continuar su carrera deportiva.

Tras conocerse la noticia, amigos y seguidores del jugador inundaron las redes con mensajes emotivos de despedida, reflejando la huella que dejó en la cancha y fuera de ella.

