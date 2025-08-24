Un video estremecedor muestra el momento exacto en el que Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa, impacta su automóvil contra otro vehículo en plena carretera, accidente que le costó la vida a sus 26 años. El volante ecuatoriano había llegado este año como refuerzo al plantel del “ponchito”, pero su carrera y su vida se vieron truncadas por la tragedia.

Las imágenes revelan cómo el coche del futbolista quedó gravemente dañado tras la colisión, generando gran conmoción en el ámbito deportivo. Horas después, el club emitió un comunicado en redes sociales para expresar sus condolencias a la familia, compañeros y allegados del jugador.

En el recuerdo del equipo también permanecen otros futbolistas que vistieron la camiseta del Mushuc Runa, como los bolivianos Luis Haquín, actualmente vinculado al fútbol árabe, y Bruno Miranda, que hoy forma parte del Aucas en Ecuador.

El fallecimiento de Olmedo marca un duro golpe para el fútbol ecuatoriano y para la institución que confiaba en él como una de sus nuevas incorporaciones en la presente temporada.

